Sport

Napoli e Inter a confronto: favorita la squadra partenopea

Da StraNotizie
L’ex commissario tecnico ha condiviso le sue opinioni sul campionato attuale, sottolineando il Napoli come principale contendente al titolo. Ha anche parlato di Massimiliano Allegri, definendolo un esperto nella gestione della fase difensiva.

In un recente scambio con un amico tifoso dell’Inter, l’ex ct è stato interrogato su cosa consiglierebbe a Chivu. Ha risposto che continuerebbe a seguire le proprie idee, una strategia che ha caratterizzato la sua carriera. L’amico ha suggerito che sarebbe necessaria l’acquisizione di nuovi giocatori, ma l’ex tecnico ha ribadito che il focus dovrebbe essere sul “gioco”, che richiede meno investimenti e non è soggetto a infortuni. Ha evidenziato che il problema attuale della squadra è proprio la mancanza di un gioco ben definito.

