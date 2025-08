Napoli e Conte: sogni di Champions e sfide ad alta quota

Il Napoli e il suo allenatore, Antonio Conte, puntano con determinazione alla Champions League, un obiettivo che trascende il raggiungimento dei quarti di finale. Solo un anno fa, il presidente Aurelio De Laurentiis aveva scelto Conte per guidare la squadra in una fase di rilancio, dopo una stagione deludente conclusa al decimo posto.

Conte ha chiarito fin da subito le sue ambizioni, mirando a superare l’Inter, favorita per il titolo, con l’aspirazione di conquistare lo scudetto. Con il campionato vinto, l’attenzione si sposta adesso sull’Europa. La Champions rappresenta un sogno per il club partenopeo, che non raggiungeva i quarti dal 2023, quando fu eliminato dal Milan in una sfida molto discussa, influenzata da errori arbitrali significativi.

Il tecnico ha già vissuto esperienze in questa competizione, incluso il debutto con la Juventus nel 2013, quando la sua squadra fu eliminata dal Bayern Monaco. Da allora, Conte ha costruito una carriera ricca di successi, culminata con la vittoria del campionato con l’Inter.

Il Napoli ha salutato la Champions dopo una breve apparizione nei gironi dell’ultimo anno, perdendo contro il Barcellona. Malgrado la recente delusione, il club ha dimostrato di avere le potenzialità per competere ai massimi livelli, grazie a giocatori chiave come Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. L’attesa è alta per un percorso che possa far risorgere la squadra tra le grandi d’Europa, con sguardi e speranze già rivolti alla prossimo stagione.