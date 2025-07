Napoli e Champions League: il sogno si può avverare?

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha trattato temi importanti durante la sua partecipazione al Festival di Giffoni, concentrandosi sulla possibilità di vincere la Champions League nei prossimi due anni. De Laurentiis ha spiegato che il successo dipenderà da vari fattori, tra cui la forza delle altre squadre, eventuali infortuni e il sorteggio del calendario. Inoltre, ha sottolineato l’importanza delle capacità dei giocatori e dello staff tecnico.

Dopo aver conquistato il secondo scudetto in tre anni, il Napoli tornerà a competere in Champions League, partendo dalla terza fascia nel sorteggio. Questo evento segna un momento significativo per la squadra, che ha raggiunto sei trofei sotto la gestione di De Laurentiis.

Il presidente ha anche accennato alla costruzione di un nuovo stadio, dichiarando che il progetto è previsto per essere completato entro tre anni. Queste affermazioni mostrano la visione ambiziosa della società azzurra, che punta non solo a migliorare le prestazioni sul campo, ma anche a investire nelle infrastrutture per il futuro.