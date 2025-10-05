Napoli e Campania: un futuro giovane tra invecchiamento e vita

Napoli si distingue tra le città metropolitane italiane per la sua giovinezza. I recenti dati di Openpolis rivelano che nel capoluogo campano ci sono 152,6 anziani ogni 100 under-14, posizionandola tra i dieci capoluoghi con il rapporto più basso. Andria e Crotone sono le uniche città più giovani di Napoli, mentre in contrasto, le città sarde come Carbonia, Cagliari e Oristano presentano indici di invecchiamento più elevati, con oltre tre anziani per ogni minore.

A livello regionale, la Campania mantiene un profilo giovanile rispetto al resto del paese, con un indice di circa 154 anziani ogni 100 under-14. Napoli e Caserta si rivelano le province più giovani, mentre Benevento e Avellino mostrano segni di invecchiamento, superando i 212 e 208 anziani rispettivamente. Salerno si colloca in una posizione intermedia a circa 179. Questo scenario evidenzia un netto contrasto tra le aree costiere e quelle interne: se le aree metropolitane mantengono una popolazione più giovane, le province appenniniche mostrano un invecchiamento più rapido.

In termini di età media, la Campania si conferma la più giovane d’Italia, con una media di 44,2 anni. Al contrario, la Liguria si posiziona come la regione più anziana. Nel panorama nazionale, l’indice di vecchiaia ha raggiunto 193,1, con solo Campania e Trentino-Alto Adige al di sotto di 155, mentre la Liguria supera quota 270.

Dal 2005, la percentuale di residenti con 80 anni e oltre è aumentata dal 4,2% al 7% nel 2025, con stime che superano il 10% entro il 2045. Il rapporto tra over-65 e under-14 è già di 2 a 1 e potrebbe arrivare a 3 a 1 nel 2045, a causa della crescente longevità e del calo delle nascite.