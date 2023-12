Napoli, Di Lorenzo in dubbio?

Continuano i problemi per Walter Mazzarri che prepara la delicata sfida in programma venerdì sera contro la Juventus. Gara che aprirà la 15.a giornata del campionato di Serie A.

Giovanni Di Lorenzo è in forte dubbio, infatti, per Juventus-Napoli: problema muscolare (probabilmente un affaticamento nello specifico) ieri nel corso della seduta a Castel Volturno per il difensore azzurro. Apprensione nello staff di Walter Mazzarri sulle condizioni del capitano, che verranno monitorate nel corso delle prossime sedute. Saranno decisivi i prossimi allenamenti per capire di più sulle condizioni dell’esterno, che potrebbe lavorare a parte o riposare: situazione da definire, si attende il report odierno della seduta di allenamento. Sarebbe un vero problema, che va a falcidiare ulteriormente un reparto che deve fare già a meno di Mario Rui, Olivera e Zanoli.

Nel caso Di Lorenzo non dovesse farcela (ripetiamo, restiamo in attesa del report ufficiale della società azzurra sull’allenamento odierno), le soluzioni non sarebbero molte. Dovesse recuperare Zanoli (difficile), prenderebbe sul il posto sulla destra. Altrimenti, possibile adattamente di Rrahmani, con Ostigard e Natal centrali. A quel punto non escludiamo la possibilità di una difesa a 3, tanto cara all’attuale tecnico partenopeo.

Fantacalcio.it per Adnkronos