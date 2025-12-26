Napoli di Conte è stratosferico

Il giornalista Gianluca Gifuni è intervenuto ai microfoni de “Il Bello del Calcio”, trasmissione in onda su Televomero, per parlare della Supercoppa Italiana conquistata dal Napoli di Antonio Conte. Gifuni ha elogiato la squadra di Conte per le prestazioni nelle ultime partite.

Secondo Gifuni, la Supercoppa ha dimostrato che il Napoli non ha rivali, avendo battuto il Milan e il Bologna, che a sua volta aveva battuto l’Inter. La squadra ha giocato le due migliori partite da quando Conte è diventato allenatore, e Gifuni ritiene che questo segni l’inizio di una nuova era per il Napoli.

Gifuni ha anche sottolineato che il Napoli è l’unica squadra in Europa imbattuta e ha espresso la sua soddisfazione per la vittoria, definendo la squadra “stratosferica” e sottolineando la sua capacità di creare numerose occasioni da gol. Ha inoltre affermato di non aver mai visto il Napoli giocare in questo modo durante la stagione dello Scudetto.