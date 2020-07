NAPOLI – Il suo arrivo ha cambiato il Napoli, tanto quanto l’approdo in panchina di Gennaro Gattuso. Diego Demme è l’equilibratore che serviva agli azzurri, alla ricerca di un perno di centrocampo dai tempi dell’addio di Jorginho. Il tedesco, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, lancia un occhio alla Champions League e fa il punto sul campionato dopo aver saltato per squalifica la sfida con il Genoa: “Abbiamo fatto vedere di poter essere all’altezza del Barcellona nel match di andata. Loro non hanno bisogno di presentazioni, ma nel calcio tutto è possibile. Ora testa al Milan, una squadra che conosco bene. L’andamento del Napoli in questo momento è migliore del loro, siamo più continui e proveremo a fare un’ottima partita cercando di portare a casa i tre punti”.





“Mi trovo benissimo”

Demme si è calato subito al meglio nella realtà napoletana: “La qualità di vita che c’è in Italia è superiore alla Germania, poi ho avuto la fortuna di giocare in una città meravigliosa con tifosi che ti fanno sentire importante e speciale. E sono felice che anche mio figlio sia nato a Napoli. Sono qui da dicembre e mi trovo benissimo. Siamo contenti di aver conquistato la Coppa Italia, abbiamo un gruppo forte che può dare ancora di più, dobbiamo solo proseguire a lavorare con il mister per cercare di migliorare ancora”. Una battuta anche per Rangnick, con cui ha lavorato al Lipsia e che sembra vicinissimo al Milan: “Potrebbe portare grandi novità, è un perfezionista e ovunque ha lavorato ha ottenuto grandi risultati”.







