Napoli, Conte: “Dobbiamo lavorare di più per vincere”

La preparazione del Napoli in vista della nuova stagione calcistica è iniziata con la voce del suo allenatore, Antonio Conte, che ha sottolineato l’importanza del lavoro e della coesione del gruppo. Durante la conferenza stampa tenutasi a Dimaro-Folgarida, l’allenatore ha espresso la necessità di affrontare il campionato con umiltà e determinazione, specialmente dopo l’esperienza dell’anno passato, quando la squadra ha concluso al decimo posto.

Conte ha messo in evidenza che, nonostante il titolo di campione d’Italia, il Napoli non può permettersi di abbassare il livello di attenzione. La squadra dovrà affrontare le sfide future mantenendo un profondo senso di responsabilità, consapevole che nessuno regalerà loro punti. Ha parlato anche del cambiamento nell’ambiente della squadra, con un focus sulla costruzione di una struttura solida e duratura, con l’intenzione di lasciare una società ben organizzata nel momento in cui dovesse decidere di lasciare.

Sul fronte del mercato, il Napoli ha intensificato le operazioni di acquisto, con nuovi arrivi tra cui Marianucci, De Bruyne, Lang, Lucca e Beukema. Conte ha sottolineato l’importanza di ampliare le opzioni per affrontare un competitore d’élite. Ha definito De Bruyne un campione capace di apportare un grande contributo, evidenziando le sue straordinarie capacità nel ricoprire vari ruoli offensivi.

Infine, l’allenatore ha accennato all’importanza del ritorno in Champions League, condividendo la sua esperienza in queste competizioni e affermando che le sfide europee richiedono pazienza e continuità nei risultati. Conte ha ribadito la necessità di lavorare sodo e di non lasciare nulla di intentato per raggiungere obiettivi ambiziosi.