Napoli-Como 3-1, Conte segna la tripletta e tenta la fuga

Il Napoli ha ottenuto una vittoria convincente per 3-1 contro il Como, nella settima giornata di Serie A, disputata allo stadio Maradona. La squadra di Conte è passata in vantaggio dopo soli 30 secondi grazie a un gol di McTominay, che ha approfittato di un intelligente taglio di Lukaku. Il Como, però, ha risposto nel finale del primo tempo con Strefezza, che ha segnato un gran gol, portando il punteggio sull’1-1.

Nel primo tempo, il Napoli ha gestito bene il possesso palla, cercando di sfruttare le ripartenze di Politano e Kvara, mentre il Como ha mostrato buone trame di gioco, sfiorando il gol con Nico Paz, il cui tiro si è infranto sul palo. Tuttavia, la squadra di Conte ha arretrato il proprio baricentro e ha subito il pareggio prima dell’intervallo.

Nella ripresa, il Napoli è tornato in campo determinato. Al 53′, un fallo di Sergi Roberto su Olivera in area ha portato a un rigore confermato dal VAR. Lukaku ha segnato dal dischetto, riportando il Napoli in vantaggio sul 2-1. Nonostante il Como abbia tentato di riagguantare il risultato attraverso il possesso palla, il Napoli ha gestito bene la situazione e ha punito gli avversari con un contropiede letale.

Al minuto 76, Kvaratskhelia ha provato a segnare, ma il portiere Audero è riuscito a fermare il suo tentativo. Tuttavia, all’86’, il Napoli ha trovato il terzo gol con un’ottima assistenza di Lukaku per Neres, che ha segnato la sua prima rete dopo essere entrato in campo. Anche se Neres ha avuto l’occasione di segnare il quarto gol in contropiede al 95′, Audero ha negato la doppietta al brasiliano.

Con questo successo, il Napoli sale a 16 punti, mantenendo la vetta della classifica, a +4 sulla Juventus, che domenica affronterà il Cagliari. Il Como, dopo aver disputato una gara tutto sommato positiva, resta fermo a 8 punti. La squadra di Fabregas ha mostrato di avere qualità, ma non è riuscita a capitalizzare le occasioni create.