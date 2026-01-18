Napoli: collaborazione tra Touring Club e Propeller Club

Il Touring Club italiano della Campania e il Propeller Club Port of Naples hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per condividere obiettivi strategici e valori comuni. L’accordo mira a promuovere il territorio, la cultura del mare, lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione del sistema portuale e turistico campano. La collaborazione tra le due realtà prevede la programmazione e la sperimentazione di nuove modalità di cooperazione, la valorizzazione delle rispettive vocazioni territoriali e il favore di sinergie per realizzare iniziative, eventi e azioni congiunte che si avvalgano di competenze e risorse condivise.

Secondo Umberto Masucci, presidente del Propeller Club, l’accordo rappresenta un passo significativo nel percorso di collaborazione tra due realtà che condividono una visione comune di sviluppo del territorio. Giovanni Pandolfo, consigliere nazionale del Touring Club Italiano, ha affermato che la firma del protocollo costituisce un atto di grande rilevanza per rafforzare la collaborazione strategica su temi di interesse pubblico.

Antonio Buonajuto, presidente del Comitato Scientifico del Touring della Campania, ha sottolineato che il Touring individua nel Propeller Club di Napoli un partner qualificato per realizzare un percorso strutturato di confronto e progettualità condivisa. La consegna dell’intesa segna l’inizio di una fase strutturata di collaborazione, con l’obiettivo di sviluppare nuove opportunità e iniziative a beneficio del territorio e dei suoi stakeholder.