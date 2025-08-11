36.9 C
Roma
lunedì – 11 Agosto 2025
Sport

Napoli, cessione in arrivo: Obaretin verso l’Empoli

Da StraNotizie
Napoli, cessione in arrivo: Obaretin verso l’Empoli

Il calciomercato entra nel vivo e le squadre stanno intensificando le trattative per rinforzare le proprie rose. In questo contesto, il Napoli sta per concludere un’importante operazione di mercato.

Nosa Edward Obaretin, difensore classe 2003, è vicino a trasferirsi all’Empoli. Durante la scorsa stagione, Obaretin ha trascorso un periodo in prestito al Bari, dove ha avuto l’opportunità di accumulare esperienza. Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà di Sportitalia, il club toscano è pronto a finalizzare l’accordo nelle prossime ore.

L’arrivo di Obaretin rappresenterebbe un rinforzo significativo per la retroguardia dell’Empoli, che cerca di migliorare il proprio assetto difensivo in vista della nuova stagione. Le trattative sembrano procedere a gonfie vele, e la chiusura dell’affare appare imminente.

Articolo precedente
RAMS Engineer Torino
Articolo successivo
Profitti bancari in crescita: commissioni e risparmi spingono l’utile
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.