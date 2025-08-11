Napoli, cessione in arrivo: Obaretin verso l’Empoli

Il calciomercato entra nel vivo e le squadre stanno intensificando le trattative per rinforzare le proprie rose. In questo contesto, il Napoli sta per concludere un’importante operazione di mercato.

Nosa Edward Obaretin, difensore classe 2003, è vicino a trasferirsi all’Empoli. Durante la scorsa stagione, Obaretin ha trascorso un periodo in prestito al Bari, dove ha avuto l’opportunità di accumulare esperienza. Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà di Sportitalia, il club toscano è pronto a finalizzare l’accordo nelle prossime ore.

L’arrivo di Obaretin rappresenterebbe un rinforzo significativo per la retroguardia dell’Empoli, che cerca di migliorare il proprio assetto difensivo in vista della nuova stagione. Le trattative sembrano procedere a gonfie vele, e la chiusura dell’affare appare imminente.