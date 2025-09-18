Napoli cerca la storica vittoria in Inghilterra contro il City

Il Napoli si prepara a fare il suo ingresso in Champions League affrontando una sfida storica in Inghilterra. La squadra, guidata da Antonio Conte, cerca il primo successo in questa nazione, un traguardo mai raggiunto fino ad ora.

Dopo un anno senza competizioni europee, il Napoli torna sulla scena internazionale forte del quarto Scudetto e di una rosa significativamente rinnovata. Tuttavia, l’incontro all’Etihad Stadium presenta una grande sfida, poiché la squadra deve rompere un tabù: in dodici partite disputate in Inghilterra, non ha mai ottenuto una vittoria. La squadra, infatti, ha collezionato solo sconfitte contro squadre inglesi e ora tenterà di superare il suo passato.

Gli azzurri hanno già affrontato il Liverpool e altri club storici, incassando diverse delusioni. L’ultima trasferta risale a due anni fa, quando hanno perso contro il Liverpool. Questa volta, l’avversario è il Manchester City, che, sebbene non sia al massimo della forma, rimane unteam difficile.

I momenti migliori del Napoli in Inghilterra sono stati segnati da gol memorabili, come quelli di Kolarov e Cavani, che hanno portato a pareggi importanti contro il City e il Liverpool. Stasera, la squadra avrà un’arma in più: Kevin De Bruyne, passato al Napoli dopo un’illustre carriera con i Citizens, che potrebbe rivelarsi fondamentale nel tentativo di segnare la prima storica vittoria in terra inglese.

In passato, il Napoli ha subito 9 sconfitte e ottenuto 3 pareggi nei confronti diretti con squadre inglesi, rendendo questo match un’opportunità cruciale per cambiare il corso della sua storia nella competizione.