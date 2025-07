Napoli-Catanzaro: vittoria e prime emozioni in amichevole

Il Napoli ha affrontato il Catanzaro in un’amichevole estiva, chiudendo la partita con una vittoria di 2-1. I primi minuti di gioco hanno visto il Napoli prendere il comando con un gol di Raspadori, che ha realizzato al quinto minuto grazie a un assist di Neres. Solo due minuti dopo, Lucca ha trasformato un calcio di rigore, portando così il punteggio sul 2-0.

Durante il primo tempo, il Catanzaro ha faticato a reagire, ma è riuscito a creare qualche occasione, senza però segnare. Nella ripresa, il Napoli ha continuato a mantenere il possesso, ma il Catanzaro ha accorciato le distanze al 49′ con un gol di Iemmello, che ha battuto Contini con un tiro preciso.

Dopo l’1-2, il Catanzaro ha cercato di trovare il pareggio, con diversi tentativi pericolosi, in particolare da parte di Pittarello, che ha sfiorato il gol in due occasioni. Nonostante la pressione finale degli avversari, il Napoli ha mantenuto il vantaggio, chiudendo la partita.

Il tecnico azzurro, Antonio Conte, ha fatto ampie sostituzioni durante il secondo tempo, dando spazio a diversi nuovi acquisti come Hasa, Spinazzola e Lukaku. Nel complesso, la partita ha offerto buone indicazioni su come la squadra si sta preparando per la nuova stagione, evidenziando l’integrazione dei nuovi giocatori, tra cui De Bruyne.