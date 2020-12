Il Napoli cala il poker contro il Crotone, vince 4-0 e vola a 20 punti al terzo posto in classifica al pari della Juventus. La squadra di Gattuso vince facilmente grazie ai gol di Insigne al 31′, di Lozano al 58′, di Demme al 76′ e di Petagna al 91′. Il Crotone resta ultimo a 2 punti. Ancora quattro gol per il Napoli dopo il successo sulla Roma. La squadra di Gattuso si impone sul Crotone grazie al gran gol di Insigne con un destro a giro che non lascia scampo a Cordaz. Nella ripresa l’espulsione di Petriccione indirizza in maniera definitiva la gara, va in rete Lozano servito da Insigne e nel finale arrivano anche i gol di Demme servito da Mertens con un ‘no look’ con il compagno che con un destro all’angolino batte il portiere del Crotone. Al 91′ il poker di Petagna che di destro piega le mani di Cordaz dopo un assist ancora di Mertens.

