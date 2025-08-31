21.2 C
Napoli-Cagliari in Serie A: formazioni e diretta tv

Napoli-Cagliari in Serie A: formazioni e diretta tv

Napoli-Cagliari si svolge nella seconda giornata di Serie A, un incontro atteso dopo il trionfo del Napoli nel campionato recente. La squadra, guidata da Antonio Conte, ha iniziato la stagione con una vittoria sul Sassuolo e il 23 maggio ha conquistato il quarto Scudetto, battendo l’Inter in un finale emozionante.

I rossoblù, allenati da Fabio Pisacane, contano su diversi ex-napolitani, tra cui Caprile, Gaetano, Folorunsho, Luperto, Pavoletti e Rog, insieme all’attaccante stabiese Sebastiano Esposito. Dopo un pareggio in extremis contro la Fiorentina alla prima giornata, il Cagliari si prepara a confrontarsi con i campioni d’Italia, cercando di dimostrare le proprie capacità in questa sfida impegnativa.

Per chi desidera seguire Napoli-Cagliari, saranno disponibili informazioni sulle formazioni, i canali televisivi e le opzioni per la visione in streaming.

