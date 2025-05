Napoli-Cagliari e Como-Inter: date e orari ufficiali

Le partite decisive per il titolo di campione, Como-Inter e Napoli-Cagliari, si svolgeranno venerdì 23 maggio alle 20.45, come stabilito dal Consiglio della Lega Serie A a Milano. Questa scelta consente all’Inter, guidata da Simone Inzaghi, di avere più tempo per preparare la finale di Champions League contro il Paris Saint Germain, in programma il 31 maggio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Sabato 24 maggio si giocheranno due partite che non influenzano la classifica: Bologna-Genoa alle 18 e Milan-Monza alle 20.45. Domenica 25 maggio, il programma continuerà con quattro incontri, tutti alle 20.45: Atalanta-Parma, Empoli-Verona, Lazio-Lecce, Torino-Roma, Udinese-Fiorentina e Venezia-Juventus.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com