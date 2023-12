Napoli-Braga, Mazzarri e il dubbio Osimhen: gioca in Champions?

Il nigeriano vola in Marocco per il Pallone d’oro africano

Napoli con il ‘mistero Osimhen’ nella sfida decisiva di Champions League. Gli azzurri domani ricevono il Braga nell’ultimo match della prima fase: la squadra di Walter Mazzarri può conquistare il secondo posto nel girone e la qualificazione agli ottavi di finale anche con una sconfitta di misura. Alla vigilia, aleggia un dubbio: Osimhen ci sarà? L’attaccante nigeriano è volato in Marocco per la cerimonia di consegna del Pallone d’oro africano in una vigilia ‘sui generis’. “Quella di oggi era una giornata di scarico, ha fatto ciò che doveva. Domani ci parlerò e capirò se è in condizione di partire dall’inizio. Oltretutto tra poco c’è anche la Coppa d’Africa, sappiamo che bisognerà farne a meno per un po’ ma abbiamo due giocatori bravi come Raspadori e Simeone”, dice Mazzarri a Sky Sport.

“Bisogna disputare una bella partita. Domani servirà maggiore attenzione sulla fase difensiva, la squadra ora è corta e si sono viste diverse cose che mi sono piaciute, ma serve un po’ di attenzione in più. Su questo ci stiamo concentrando”, aggiunge. “Noi siamo una squadra che non può fare calcoli, dobbiamo fare il nostro gioco e avere un po’ più di equilibrio. Se pensiamo a qualcosa di diverso andiamo incontro a una brutta partita”, aggiunge il tecnico toscano prima di parlare dell’eventuale deficit a livello fisico della sua squadra. “Queste valutazioni per serietà nei confronti di chi mi ha preceduto non voglio farle pubblicamente, cerchiamo di far migliorare la squadra e qualcosa secondo me s’è già visto. Cerchiamo di migliorare ancora”.