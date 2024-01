Napoli, bimba muore folgorata in campo rom: aperta inchiesta

La piccola non aveva ancora compiuto 7 anni

Dopo l’assalto all’ospedale da parte dei familiari e il ritorno alla normalità grazie all’intervento della polizia e dei carabinieri, sono partite le indagini sulla morte di una bimba di 6 anni e mezzo. Secondo una prima ipotesi, la piccola giunta già priva di vita presso l’Ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, sarebbe rimasta folgorata, toccando alcuni cavi elettrici all’interno del campo Rom di via Carrafiello, località Ponte Riccio.

Sul caso indagano gli agenti del Commissariato di polizia di Giugliano che, insieme a personale della polizia scientifica e con il supporto di personale Enel e dei Vigili del Fuoco, si sono recati in via Carrafiello per le verifiche del caso.

In ospedale, secondo quanto si apprende, si sono presentate circa 50 persone in stato di agitazione, parenti ed amici della vittima. Dopo l’assalto e il danneggiamento di strumentazioni mediche, la situazione è stata riportata immediatamente alla calma dagli agenti del Commissariato di Giugliano e dal Reparto Mobile con l’ausilio dei carabinieri.