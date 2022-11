Napoli-Atalanta, Spalletti cerca la fuga: "Tanti rischi"

Il Napoli affronta l’Atalanta e cerca la fuga in vetta alla Serie A. Gli azzurri di Luciano Spalletti, che guidano la classifica con 32 punti, domani ricevono i nerazzurri di Gian Piero Gasperini, che inseguono a quota 27. I partenopei hanno la chance di scavare un solco ancor più ampio rispetto agli inseguitori. Contro l’Atalanta “i rischi domani sono tanti, hanno buoni giocatori che determinano un ottimo collettivo, ci vorrà la consapevolezza di essere forti anche se da Anfield noi ne usciamo con questa certezza”, dice Spalletti. “Quello che diciamo sempre, servirà qualità e forza fisica, loro sono creati in maniera corretta e poi c’è Gasp che è un veterano di quelli terribili. Ci sarà da fare tutto, interpretare i cambiamenti nella stessa partita, e noi abbiamo visto che la squadra sa giocare a viso aperto e sa comportarsi nelle varie situazioni”.

“Il Napoli è sorprendente per quello che ha espresso come qualità di gioco, la coralità della squadra e anche per questi nuovi giocatori che sono arrivati. Gli hanno dato un maggiori impulso”, dice Gasperini. “I meriti del Napoli sono stati elencati da tutti, noi domani dobbiamo fare qualcosa di forte e positivo per fare risultato -sottolinea il tecnico di Grugliasco-. Quest’anno siamo un po’ più teneri nei contrasti e nel recuperare palla, nell’andare a prendere l’avversario. Domani dipenderà dal modo in cui riusciremo a limitare la loro qualità di gioco per proporre poi ciò che riusciamo a fare”.