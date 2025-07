Napoli a caccia di Lucca e Nunez: il calciomercato si infiamma

Il calciomercato del Napoli è in fermento con possibili cambiamenti nel reparto offensivo. Recentemente, Alfredo Pedullà ha fornito aggiornamenti su due giocatori chiave, Simeone e Raspadori.

Secondo le sue dichiarazioni, se il Napoli dovesse riuscire a cedere entrambi gli attaccanti, ci sarebbe la concreta possibilità di acquisire Lucca e Nunez. Quest’ultimo ha dimostrato versatilità, avendo giocato anche come esterno alto a sinistra.

In aggiunta, l’Atalanta ha mostrato interesse per Lucca, contattando il suo agente, Beppe Riso, il cui legame con il Napoli è solido, avendo già collaborato per il trasferimento di Buongiorno nella scorsa stagione. La situazione attuale del mercato potrebbe portare a un’importante rivoluzione per il club partenopeo, con la possibilità di rinforzare l’attacco con nuovi talenti.