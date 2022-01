Una ragazza di 29 anni ha denunciato di essere stata drogata e violentata la notte di Capodanno in un’abitazione nel quartiere Vomero a Napoli. Su quanto denunciato dalla giovane, secondo quanto riferiscono organi di stampa, è al lavoro la quarta sezione Fasce deboli della Procura di Napoli. Nella denuncia la ragazza, che non vive a Napoli, ha spiegato di essersi recata nel capoluogo partenopeo per raggiungere alcuni amici e trascorrere la notte di Capodanno.

La 29enne ricorda di essersi spostata in un’altra abitazione e da quel momento in poi i ricordi si sono fatti vaghi. Al risveglio, il giorno dopo, la giovane si è resa conto di essere stata probabilmente vittima di violenza e sospetta di essere stata drogata con una sostanza versata in un bicchiere durante un brindisi. Il racconto della ragazza è al vaglio degli investigatori.