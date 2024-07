Naomi Campbell, l’ex di Non è la Rai choc: “Mi ha corcato di botte”

Naomi Campbell avrebbe “corcato di botte” Yvonne Sciò, attrice, valletta nonché ex volto di Non è la Rai di Gianni Boncompagni. A raccontare il curioso aneddoto è stata proprio lei fra le pagine di La Repubblica.

Il fatto risalirebbe a più di dieci anni fa in un noto hotel di Roma. “Rissa con Naomi Campbell? Più che rissa diciamo che è lei che mi ha corcato di botte“. La rabbia della modella sarebbe stata causata dall’abito che indossava in quel momento Yvonne Sciò, che pare fosse identico al suo. “Ancora oggi non mi spiego il perché. Parlavamo e a un certo punto mi ha aggredito”. Una rissa mai commentata dalla Venere Nera, come neanche Brad Pitt ha mai commentato l’altra dichiarazione della Sciò, ovvero che lui ci avrebbe provato con lei. “L’ho conosciuto a una cena di amici. Era talmente bello e talmente gentile che credevo parlasse con qualcun altro. Invece di dire ‘Ora mi lancio’, pensavo che fosse troppo per me“, ha ribadito ancora oggi. “L’ho rivisto varie volte, però non gli ho mai lasciato il numero e non ho mai accettato. Magari ci cascasse“.

Immagino così Naomi Campbell e Brad Pitt davanti alle dichiarazioni di Yvonne Sciò:

Yvonne Sciò, il ricordo di Non è la Rai

“Avevo fatto delle foto in stile Lolita per la rivista Max, scatti molto belli. Le vide Gianni Boncompagni e mi fa cercare per la nuova trasmissione”.

Gianni Boncompagni le fece firmare un contratto per tre anni di Non è la Rai, ma dopo pochi mesi la Sciò decise di abbandonare la trasmissione. “A un certo momento dovevo mettermi a ballare in costume tra le bolle di sapone. Addirittura avevo dovuto fare una specie di spogliarello per cui prima avevo bevuto due bottiglie di vodka per vincere la vergogna. Insomma, non era quello che volevo”, ha spiegato. E su Gianni Boncompagni: “Lo amavo molto, cinico e intelligentissimo. Ricordo che mi considerava una tipa un po’ strana perché tra una pausa e l’altra mi mettevo a leggere i romanzi e ascoltare musica classica“.