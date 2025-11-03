Nanotyrannus e T. rex: la verità dai fossili del Montana

Recentemente, una nuova analisi di un fossile trovato nel Montana ha contribuito a risolvere un dibattito storico nella paleontologia: il legame tra il Nanotyrannus e il celebre Tyrannosaurus rex.

Il fossile, conosciuto come “fossile dei Dinosauri in lotta”, contiene le ossa di un tirannosauride di piccole dimensioni, ritrovato insieme a un triceratopo nel momento in cui i due animali lottavano. Per anni, alcuni scienziati hanno teorizzato che questo predatore fosse un esemplare adulto di Nanotyrannus lancensis, mentre i paleontologi più tradizionalisti hanno continuato a sostenerne la natura giovanile.

Per chiarire questa controversia, un nuovo team di esperti ha esaminato gli anelli di crescita delle ossa e i dati di fusione spinale di un esemplare distinto, comparandoli con centinaia di altri tirannosauridi provenienti da diverse località. Hanno pubblicato i risultati delle loro ricerche su Nature, suscitando l’interesse degli appassionati di paleontologia. Dallo studio è emerso che l’esemplare analizzato, delle stesse dimensioni di quello del Montana, aveva circa 20 anni ed era sessualmente maturo al momento dello scontro.

Questo esemplare sembrava anche più agile rispetto al T. rex, grazie alle sue dimensioni ridotte. Alcune caratteristiche biologiche, come le dimensioni degli arti anteriori e il numero di vertebre caudali, risultano incompatibili con quelle del tirannosauro.

James Napoli, coautore dello studio, ha affermato che considerare Nanotyrannus come un giovane T. rex contraddirebbe tutto ciò che si sa sulla crescita dei vertebrati. Le conseguenze di questa scoperta sono significative, costringendo i paleontologi a rivalutare i tassi di crescita del T. rex e la composizione ecologica degli ecosistemi del Cretaceo, che ospitavano entrambi i tirannosauridi come predatori apicali. Il Nanotyrannus misurava circa 5,2 metri e pesava oltre 700 kg, rispetto ai 12,4 metri e 8 tonnellate del T. rex.