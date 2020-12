“I più gravi incidenti e guasti durante la navigazione sono sempre causati dalla cattiva manutenzione di impianti elettrici ed elettronici, che si ammalorano facilmente, per l’umidità. Per questo motivo abbiamo incentrato la nostra ricerca su un nuovo trattamento nanotecnologico, che si è rivelato inciso per preservare tutte le apparecchiature radio, antenne, computer, sistemi di navigazione, droni, impianti elettrici ed elettronici di navi ed imbarcazioni militari e yacht, navi da crociera, piattaforme offshore. Permetterà difatti, di conservare di più nel tempo queste apparecchiature garantendo così condizioni migliori di sicurezza nella navigazione”. Lo ha detto Sabrina Zuccalà direttrice del laboratorio 4ward360, dove si studiano le applicazioni di nuove tecnologie in diversi materiali utili per la vita quotidiana.

