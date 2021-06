Sono sempre più piccoli, ma con un concentrato di altissima tecnologia, che a sua volta tende a miniaturizzarsi sempre di più: sono i nanosatelliti, una folla spaziale che rappresenta una voce fondamentale della New Space Economy.

Sulla Terra non richiedono i raffinati test in enormi “camere pulite”, perché un piccolo laboratorio è sufficiente. E anche i costi di lancio sono contenuti e in genere vengono inviati in orbita come carico secondario: liberato il satellite standard, di grandi dimensioni, dall’ogiva del razzo vettore ne possono fuoriuscire anche decine. “Ma non troppi – è la precisazione degli esperti di sicurezza – perché in questo modo aumentiamo la massa di oggetti che orbitano a quote basse attorno alla Terra”.

I nanosatelliti, le tecnologie che contengono, le loro applicazioni e i loro servizi, sono stati i protagonisti di una conferenza via webinar organizzata dalla Italian Technion Society, con Remy Cohen, presidente esecutivo, e Nora Alkabes, segretario generale: “Il nostro obiettivo è creare un ponte tra l’ecosistema tecnologico israeliano e il mondo accademico e aziendale italiano. Cominciamo da un settore-chiave come lo Spazio e poi replicheremo questo modello in aree come la medicina, la farmaceutica e l’energia”. Icona dei nanosatelliti è il progetto ideato da Pini Gurfil, professore al Technion e considerato tra i massimi esperti nel settore: “L’iniziativa si chiama Adelis-Samson – ha spiegato l’ingegnere, che è anche direttore dell’Asri, l’Asher Space Research Institute – i primi 3 strumenti, a forma di parallelepipedo e sormontati da pannelli fotovoltaici, li abbiamo inviati in orbita lo scorso 22 marzo con un razzo russo Sojuz Fregat e sono regolarmente in attività. Li abbiamo dotati di un know-how per l’osservazione della Terra e dei mari”.

Quasi seguendo una danza ritmica, hanno esposto i loro pannelli al Sole e hanno iniziato a puntare gli obiettivi: “Sono stabilizzati su 3 assi – ha aggiunto Gurfil – e le stazioni di terra normalmente impiegate per il telerilevamento ci forniscono ogni dato durante la traiettoria orbitale”. Ancora: “I nanosatelliti rappresentano un presente che è già futuro – ha sottolineato Paolo Gaudenzi, del dipartimento di Ingegneria meccanica e aerospaziale dell’Università La Sapienza di Roma, dove è docente in Strutture aerospaziali e direttore del Master Satelliti – Rappresentano un investimento nell’ambito dell’Industria 4.0 e di quella che è nota come Smart Revolution”.

In partnership con l’Esa, l’Agenzia Spaziale Europea, e con Thales Alenia Space Italia per la parte industriale, il team di Gaudenzi è leader nello smart manufacturing per la produzione in larga scala di costellazioni di nanosatelliti: “Come i loro fratelli più grandi, offrono l’opportunità alle imprese che li realizzano di sviluppare tanti nuovi servizi spaziali”, sia per i Paesi ricchi sia per quelli in via di sviluppo, “e in gioco ci sono grandi opportunità per i giovani, dai progetti didattici alle carriere nelle tecnologie più progredite”.

Che le opportunità continuino a crescere lo hanno dimostrato i manager e i ricercatori che hanno affollato il webinar, come Giovanni Sylos Labini e la sua Planetek, specializzata nella gestione dei dati geospaziali con cui monitorare gli habitat e trasformare in realtà le cosiddette smart city, e Luca Rossettini di D-Orbit, la società nota tra gli addetti ai lavori per l’Ion CubeSat Carrier che porta in orbita i satelliti e ne cura l’intero ciclo vitale, dall’ideazione al decommissioning. Un’altra start-up di successo, originaria di Padova, è Stellar Project: Alessandro Francesconi ha ideato LaserCube, il dispositivo che rende possibile la comunicazione dei nanosatelliti tramite laser, mentre Daniele Pavarin di T4i studia e porta sul mercato micromotori e sistemi di propulsione ad alta efficienza e Alessio Lorusso di Roboze offre l’hardware per lo Spazio con i suoi prodotti in polimeri stampati in 3d.

Questi imprenditori-progettisti si sono confrontati con le attività di Ofer Gal di Gilat Satellite Networks e Aviv Kanelbaum di Israel Aerospace Industry, due aziende che gestiscono una vasta serie di servizi per i mercati civili e militari. Alla base ci sono le connessioni “tra la Terra e lo Spazio”, in uno scambio continuo di informazioni che mira a una rivoluzione già in corso, sebbene sconosciuta a tanti: creare un business proiettato verso altri pianeti e anche proteggere i nostri habitat sempre più fragili.