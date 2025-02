Nanoplastiche: l’inalazione riduce le capacità olfattive

Le nanoplastiche sono piccoli frammenti di plastica di dimensioni inferiori a un millesimo di millimetro, diffusi in quasi tutti gli ecosistemi, inclusi suolo, aria e acqua. Questi microrganismi rappresentano un rischio per la vita, compreso l’essere umano, che può entrarvi in contatto attraverso la catena alimentare, l’acqua e l’aria.

Per la prima volta, uno studio ha esaminato gli effetti dell’inalazione di nanoplastiche nei mammiferi, mostrando la loro capacità di penetrare nel cervello e deteriorare la funzione olfattiva. La ricerca, coordinata dall’Istituto di biochimica e biologia cellulare del Cnr di Monterotondo, ha coinvolto anche altri istituti del CNR e la Sapienza Università di Roma, ed è stata pubblicata su Science of The Total Environment.

Il team di ricerca ha utilizzato modelli murini e ha già osservato la bio-distribuzione delle nanoplastiche in vari organi, inclusi cervello, polmoni e testicoli, senza però avere informazioni sul tempo di permanenza e sugli effetti a lungo termine. I risultati indicano che le nanoplastiche possono causare un grave difetto nella capacità olfattive degli animali, associato a un deficit persistente della funzionalità dei neuroni nel bulbo olfattivo e a processi infiammatori temporanei in questa regione del cervello. Sebbene ci sia un aumento compensativo della neurogenesi, questo non ripara il danno indotto dalle nanoplastiche.

Lo studio ha anche collegato potenziali effetti delle nanoplastiche con disturbi olfattivi che colpiscono il 95% dei pazienti con Alzheimer e Parkinson, che si manifestano anni prima dei sintomi. La prossima fase della ricerca verificherà gli effetti sull’organismo umano.