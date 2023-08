Nanobiotix corre a Parigi dopo il Buy di Jefferies

– Gli analisti di Jefferies hanno riavviato la copertura sul titolo Nanobiotix, azienda francese di biotecnologia clinica in fase avanzata che utilizza la nanomedicina per sviluppare nuove tecniche di radioterapia per i malati di cancro. La raccomandazione è “Buy“, mentre il target price è fissato a 13 euro per azione.

Vengono sottolineati i vantaggi derivanti dalla partnership dell’azienda con Janssen di Johnson & Johnson per la terapia sperimentale contro il cancro NBTXR3.

Ottima la performance di Nanobiotix sulla Borsa di Parigi, dove si attesta a 9,97 euro, con un aumento dell’8,96%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all’insegna del toro con resistenza vista a quota 10,47 e successiva a 11,75. Supporto a 9,19.

Foto: Photo by National Cancer Institute on Unsplash