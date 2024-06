Nano Localizzatore GPS Spia Auto – Mini Tracker – Tracciamento in Tempo Reale – APP Senza Abbonamento – Impermeabile IP65 – Magnetico – per Bambini e Anziani

33,99€

nano Localizzatore GPS Spia Auto Mini GPS Tracker con Microfono Portatile Mini Localizzatore GPS APP Senza Abbonamento IP65 Impermeabile Magnete Integrato per Bambini Anziani T913

Dimensioni Compatte e Leggere: Il mini localizzatore GPS spia è estremamente compatto, misurando solo 47 mm *24 mm * 19 mm e pesando solo 38 g. È perfetto per situazioni speciali coinvolgendo bambini e anziani. Può essere facilmente utilizzato anche per tracciare veicoli, bagagli e molto altro ancora.

Tracciamento in Tempo Reale: Grazie al sistema di localizzazione GPS professionale, il mini localizzatore GPS può fornire informazioni accurate sulla posizione con un’accuratezza di 5 m. L’applicazione ti consente di visualizzare facilmente il percorso del localizzatore in un periodo di tempo personalizzato e può mantenere fino a 6 mesi di tracce storiche.

Funzione Geofence e APP Gratuita: L’applicazione non richiede alcun abbonamento ed è facile da gestire per più dispositivi GPS. È possibile impostare un geofence personalizzato per il tuo localizzatore GPS, ad esempio la tua casa. Quando il dispositivo si allontana dall’area prestabilita, riceverai un’allarme tramite SMS o l’applicazione stessa.

Monitoraggio Integrato: Il localizzatore GPS è dotato di un microfono integrato che ti consente di ascoltare l’audio circostante. Inoltre, grazie alla batteria da 1000 mAh e alla protezione impermeabile IP65, il dispositivo è in grado di resistere a pioggia e polvere senza problemi. Sono disponibili diversi tipi di allarmi, tra cui vibrazione, movimento, velocità eccessiva e batteria scarica.

Servizio Clienti Affidabile: Siamo esperti nel campo dei localizzatori GPS e offriamo un eccellente servizio post-vendita. In caso di domande o problemi, non esitare a contattarci. Saremo felici di aiutarti e fornirti il supporto necessario.