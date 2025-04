Nanni Moretti: Ricovero d’urgenza per infarto al San Camillo di Roma, attualmente in terapia intensiva

Nanni Moretti è stato ricoverato in terapia intensiva al San Camillo di Roma dopo aver subito un infarto. Il noto regista e attore 71enne è stato trasportato in ospedale d’urgenza il 2 aprile, dove il personale medico che lo aveva già curato in passato ha deciso di eseguire un intervento chirurgico per salvargli la vita. Dopo l’operazione, è stato spostato nel reparto di terapia intensiva cardiologica. Le condizioni di Moretti sono definite serie e la prognosi è riservata, anche se, secondo le prime indiscrezioni, la situazione non sarebbe “drammatica”. Un bollettino è atteso per il giorno successivo, 3 aprile, per fornire aggiornamenti sulla sua salute.

Questo non è il primo problema di salute per Moretti; era già stato colpito da un infarto il 1° ottobre 2024, poco prima della presentazione del suo ultimo film, “Vittoria”. In quell’occasione, aveva rassicurato i fan tramite un video dall’ospedale, promettendo di tornare presto. Il cineasta, vincitore della Palma d’oro a Cannes per “La stanza del figlio”, ha parlato della sua lotta contro il linfoma di Hodgkin nel film “Caro diario”. Nel 2017, ha rivelato di aver affrontato un altro tumore a vent’anni di distanza dal primo, mostrando la sua esperienza con la radioterapia in un cortometraggio presentato al Festival del Cinema di Roma. Nanni Moretti continua a rappresentare una figura significativa nel panorama cinematografico italiano e la sua salute è seguita con grande attenzione da fan e colleghi.