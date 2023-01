Nancy Coppola fa una cover neomelodica del nuovo singolo di Shakira contro Piqué

Il nuovo singolo di Shakira è diventato un vero caso mediatico tra record, meme virali, risposte di Piqué, campagne marketing delle aziende citate e polemiche. Ma la vera svolta trash è arrivata oggi con Nancy Coppola che ne ha fatto una cover in salsa neomelodica. La cantante ha fatto una versione in napoletano di ‘Session #53’. A questo punto pretendo un duetto tra Nancy Coppola e Shakira!



La cover di Shakira by 👑Nancy Coppola👑 è tutto quello che volevo pic.twitter.com/BQilPLDNhO — FD (@efdiegi_) January 19, 2023

Nancy Coppola “BZRP Music Session #53 versione neomelodica” il testo.

Sient e pe te chesta canzon

mastica e ingoia sient o delor

pecche aret nun se ritorn

manc si chiagn manch si muor

e si a gent parl nun è colpa mia

si sta voce mo pe te addevent malatia

me rimast a gnor proprio e rimbett

miezz e ‘nciuc ra gent

e chien e riebbt a banc

e creriv ca io pe te murev

ma io so chiu dura

io so femmen e nun chiagn

chesta femmen fattura

Ten o nomm e na bona guaglion

chiarament nun è comm pienz

Ten o nomm e na bona guagliona

chiaramente e proprio tale e quale a te

Pe’tip comm a te

Pe te io er assai

pirciò ea sta

cu una tale e quale a te

Ten o nomm e na bona guaglion

chiarament nun è comm pienz

Ten o nomm e na bona guagliona

chiaramente e proprio tale e quale a te

Pe’tip comm a te

Pe te io er assai

pirciò ea sta

cu una tale e quale a te