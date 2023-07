Nancy Coppola attacca Enrico Brignano: “Sei una grande monnezza!”

Continua la polemica intorno ad un commento offensivo pubblicato dall’account di Enrico Brignano sotto ad un video del cantante Mario Forte. Dopo la replica dell’artista neomelodico e i chiarimenti di Flora Canto, è intervenuta anche Nancy Coppola. La cantante ed ex naufraga de L’Isola dei Famosi su Instagram ha immediatamente risposto al commento dell’account di Brignano scrivendo: “Enrico sei una grande chiav**a“.



Nancy Coppola difende il collega e si scaglia contro Enrico Brignano: “Tu sei una grande monnezza”

Dopo aver lasciato un commento sotto al post di Mario Forte, Nancy Coppola ha anche registrato un video in cui ha dato della monnezza a Brignano.

“Sono troppo arrabbiata e me ne frego di ciò che gli altri possano pensare di ciò che sto’ per dire… C’ho sempre messo la faccia e lo faccio anche oggi. Stavolta non mi riguarda personalmente ma mi sento offesa. Vergognati, te lo dico anch’io’ che sei una monnezza vediamo come ti senti! Caro Enrico Brignano, devo dire che sono profondamente dispiaciuta di quello che ho letto. Mi dispiace molto per quello che tu hai scritto. – ha continuato la cantautrice napoletana – Perché tu hai offeso il mio collega Mario Forte chiamandolo pattume semplicemente perché stava facendo il suo lavoro e si stava esibendo. Eppure non mi sembra che qualcuno mai ti abbia chiamato monnezza per le tue battute diciamo “ironiche”. Ma visto che siamo arrivati a questo livello, adesso te lo dico io: tu sei una grande munnezza”. Zan, zan.

Incanalando le stesse energie di Nancy Coppola pic.twitter.com/We7Gn5cX5w — napolecano (@carlhoe_) January 19, 2023

La versione della moglie di Enrico Brignano.

Probabilmente Nancy non ha visto il video caricato ieri sera da Flora Canto su Instagram (che però in queste ore è stato cancellato). La moglie di Brignano ha spiegato che mentre quel commento offensivo contro Mario Forte è stato pubblicato Enrico era in volo e quindi non ne sapeva nulla. Appena il comico è atterrato in Spagna è stato avvisato dell’accaduto. Secondo Flora il profilo di Enrico potrebbe essere stato hackerato. In ogni caso Brignano pare proprio sia estraneo alla vicenda e quindi l’insulto è stato scritto da qualcun altro.