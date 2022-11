Nancy Brilli è stata ospite a Belve e la tensione in quello studio si è più volte tagliata col coltello.

Come rivelato dall’attrice, quando da Lele Mora passò a Alberto Tarallo le venne proposto di fare un finto fidanzamento con Gabriel Garko. “Mi è stato proposto di fare un finto fidanzamento con Gabriel Garko, ma dissi di no. Non so neanche se Gabriel lo sapeva. Tarallo li chiamava ‘scoop’. Ma rifiutai“.

Ovviamente Nancy Brilli non ha potuto non parlare di Ivano Fossati con cui ha avuto una relazione dal 1991 al 1994: “Gli ho tirato un calcio e rotto una gamba? Intanto vorrei precisare che non ho cominciato io e poi rotto è un’esagerazione. Diciamo che non c’è stato niente di ospedaliero“.

Un clima così disteso che ho temuto l’arrivo del secondo calcio dopo quello a Fossati #Belve — Mr G. (@gianluca89S) November 22, 2022

Nancy Brilli ed Elena Sofia Ricci, lo screzio fra le due

L’intervista è continuata citando Elena Sofia Ricci. “Non vi siete amate perché lei [Nancy, ndr] aveva una frequentazione con suo marito“, ha incalzato Francesca Fagnani. “Ex marito“, ha replicato l’attrice prima di proseguire: “Non vivevano più insieme e parlavano male l’uno dell’altra, non era vero che era la mia migliore amica e poi ho chiesto scusa“. Anni fa Elena Sofia Ricci, durante un’intervista, dichiarò che Nancy Brilli “veniva a fare l’amica e ascoltava le mie pene d’amore, parlandomi di un misterioso fidanzato, che solo dopo ho scoperto essere il mio ex marito Luca Damiani“. Insomma, una situazione piuttosto spiacevole.

il gossip con elena sofia ricci, le corna semplicemente reggono i gossip di questo paese #belve — fottutissima (@unpooverthetop) November 22, 2022

elena sofia ricci ha praticamente rischiato di fare la fine di fossati e virzì, picchiati da nancy brilli#Belve — willow • che belva si sente era (@chiaralacattiva) November 22, 2022

L'articolo Nancy Brilli: il cantante che ha picchiato e l'attrice con cui ha litigato proviene da Biccy.it.







