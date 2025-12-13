12.2 C
Nan Goldin a Milano con Vivienne Dick

Da stranotizie
Venerdì 12 dicembre Pirelli HangarBicocca ha presentato una serata speciale nella mostra This Will Not End Well, la prima retrospettiva dedicata al lavoro di Nan Goldin come filmmaker. Lo spazio delle Navate si è trasformato in un cinema dove è stato proiettato il film Liberty’s Booty di Vivienne Dick, interpretato tra gli altri dalla stessa Nan Goldin. Il film è un’indagine sulle sex workers nell’economia tardo capitalista, narrata dal punto di vista femminile, e un documento e celebrazione della sottocultura newyorkese, la stessa raccontata da Goldin nei suoi slideshow.
Vivienne Dick è una regista di fama internazionale e figura chiave del movimento No Wave a New York.
Dopo la proiezione si è tenuta una conversazione, moderata da Cristina Piccino, tra Nan Goldin e Vivienne Dick durante la quale le due artiste hanno rivelato come entrambe siano state d’ispirazione reciproca per la propria attività.

