Nameless Festival 2025: Musica e Novità in Arrivo!

Inizia la stagione dei Festival 2025 con il Nameless Festival

Dal 31 maggio al 2 giugno, i Comuni di Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini (LC) ospiteranno il Nameless Festival, un evento musicale che vedrà la partecipazione di oltre 100 artisti italiani e internazionali. Questo sarà l’ultimo anno in cui il festival si svolgerà in queste località; dal 2026 si trasferirà presso “Al Bione” a Lecco, la città dove è nato nel 2013.

Il Nameless Festival è connotato da un forte legame con il territorio, e l’edizione del prossimo anno avrà come cornice le sponde del Lario. Anticipando il cambiamento, si terrà il 14 e 15 febbraio 2026 una speciale "Winter Edition" a Barzio, che ha già ospitato il festival dal 2015 al 2019.

Il programma del festival per il 31 maggio prevede la performance di Armin van Buuren come headliner, insieme ad artisti come Oliver Heldens e Gorgon City. La giornata del 1° giugno sarà guidata da Martin Garrix, con DJ set di Don Diablo e altri. La seconda giornata vedrà anche il nuovo formato “Less Names”, con una lineup segreta.

Il festival si concluderà il 2 giugno con i Chainsmokers come headliner e una serie di artisti tra cui Dave Lee e Natasha Diggs. Inoltre, Nameless Festival annuncia un rinnovo della partnership con Defected e Glitterbox, riservando apposite aree per gli spettacoli.

Per migliorare l’esperienza del pubblico, il festival introdurrà shuttle gratuiti, l’eliminazione dei token e accesso gratuito alle aree di parcheggio. Informazioni e aggiornamenti sono disponibili sui canali social ufficiali del festival.

