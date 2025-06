Nameless a Lecco: Investimento per una città più viva

Il ritorno del festival Nameless a Lecco è visto dall’amministrazione Gattinoni come un’opportunità per rendere la città più viva e attraente, capace di ospitare eventi di rilevanza internazionale. Questa posizione è sostenuta da Pietro Regazzoni, capogruppo del PD in consiglio comunale, e da Pietro Radaelli, segretario provinciale dei Giovani Democratici, che criticano le obiezioni di Forza Italia, ritenendole strumentali.

Si segnala una divisione nel centrodestra: mentre Forza Italia definisce la scelta “scellerata”, Fratelli d’Italia la considera un’opportunità, ma chiede garanzie su logistica e sicurezza. Regazzoni sottolinea che l’amministrazione sta già lavorando seriamente sulle questioni organizzative per il festival, rispondendo anche alle esigenze delle società sportive attive nella zona del Bione.

Radaelli mette in evidenza che il festival rappresenta un’importante occasione per valorizzare il centro sportivo del Bione, necessario per eventi di grande impatto.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.laprovinciaunicatv.it