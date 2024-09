Naloxone: aumentano le prescrizioni

Il naloxone è un farmaco cruciale nella lotta contro l’abuso di oppioidi, in particolare per prevenire i sovradosaggi, che rappresentano una grave crisi sanitaria a livello globale. Derivato dalla morfina, il naloxone agisce come un antagonista degli oppioidi, bloccando gli effetti sedativi e respiratori legandosi ai recettori nel cervello. La sua somministrazione, che può avvenire tramite iniezione o spray nasale, è fondamentale poiché contrasta la depressione respiratoria, una delle principali cause di morte in caso di overdose.

Uno studio condotto dal dottor Andrew Terranella ha mostrato un aumento significativo delle prescrizioni di naloxone per giovani tra i 10 e i 19 anni. Tra il 2017 e il 2022, si è registrato un incremento del 669% nelle ricette, passando da 6,6 a 50,9 ogni 100.000 adolescenti. Questo incremento è sintomatico di una crescente consapevolezza sulla necessità di affrontare i sovradosaggi tra i giovani. I pediatri hanno giocato un ruolo chiave in questo aumento, con un incremento del 991% nelle loro prescrizioni.

Nonostante il 74% delle ricette sia stato coperto da assicurazioni commerciali, vi sono ancora barriere economiche per alcune famiglie, con un 20% delle prescrizioni che costano più di 25 dollari. Il naloxone è generalmente sicuro, ma può causare effetti collaterali, come sintomi di astinenza in caso di precedenti dipendenze, e in rari casi, reazioni allergiche.

L’aumento delle prescrizioni da parte dei pediatri riflette una maggiore consapevolezza dei rischi legati all’abuso di oppioidi tra i giovani. Questo approccio integra una strategia di “riduzione del danno”, che cerca di mitigare le conseguenze negative dell’uso di sostanze, piuttosto che limitarsi solo alla prevenzione. Tuttavia, nonostante il progresso, l’accesso al naloxone per i giovani rimane limitato e le future ricerche dovranno focalizzarsi non solo sull’espansione dell’accesso, ma anche sull’educazione dei giovani e delle loro famiglie riguardo i rischi associati all’uso di oppioidi.

In sintesi, sebbene ci sia stata una crescita nelle prescrizioni di naloxone, è fondamentale lavorare per abbattere le barriere economiche e aumentare la consapevolezza sui rischi degli oppioidi tra le nuove generazioni.