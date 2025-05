Nainggolan: Verità sul Mio Arresto per Droga e Vita da Calciatore

Radja Nainggolan ha rilasciato un’intervista in cui parla del suo arresto per traffico di cocaina, avvenuto a gennaio. Durante il programma "Le Iene," ha dichiarato: "Mi hanno messo dentro per ca**ate". Il calciatore, noto per il suo stile di vita eccessivo, ha condiviso la sua storia, dall’infanzia difficile a Linkeroever, quartiere periferico di Anversa, fino al cambio di vita avvenuto con il calcio. A 16 anni ha lasciato il suo passato turbolento, caratterizzato da risse e furti.

Nainggolan ha descritto le sue notti da calciatore, rivelando una vita notturna intensa che comprometteva le sue prestazioni. Racconta di situazioni divertenti nei ritiri, come quando, insieme a Pjanic, tentò di passare inosservato davanti a Luciano Spalletti, che li sorprese.

Il suo percorso include anche esperienze difficili, come quando fu schiaffeggiato da un ultras dopo una partita deludente con l’Inter. In merito alle scommesse, ha ammesso di aver perso fino a 200 mila euro in una sola sera, ammettendo di cercare l’adrenalina.

Infine, Nainggolan ha chiarito la sua posizione riguardo ai recenti eventi. Pur essendo stato arrestato per traffico di cocaina, ha ribadito il suo disprezzo per la droga, accennando a messaggi scambiati con Nasr-Eddine Sekkaki, un noto trafficante. Ha ribadito che queste comunicazioni non riguardano affari illegalmente legati alla droga, ma prestiti tra amici.

