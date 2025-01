Nainggolan e la droga, calciatori e trafficanti? Il precedente padovano

Radja Nainggolan è stato arrestato per traffico internazionale di droga, e la notizia si è diffusa rapidamente, attirando l’attenzione della stampa belga e italiana. L’ex calciatore di Roma, Cagliari e Inter gode di grande popolarità in Italia, riconosciuto non solo per le sue abilità calcistiche, ma anche per il suo carattere e le scelte di vita discutibili. Walter Sabatini, direttore sportivo che lo ha portato alla Roma, ha descritto Nainggolan come un talentuoso “delinquente”, sottolineando la sua natura incontrollabile.

Il caso di Nainggolan riafferma un aspetto tragico ma comune tra calciatori e reati legati alla droga: la disponibilità economica e le relazioni con ambienti criminali possono portare a un coinvolgimento in queste attività. La storia del calcio è segnata da diversi arresti eccellenti per reati vari, inclusi calcioscommesse, evasione fiscale e reati sessuali. Alcuni calciatori sono stati squalificati per l’uso di sostanze stupefacenti, tra cui nomi noti come Francesco Flachi e Diego Maradona.

Un caso simile a quello di Nainggolan è quello di Michele Padovano, ex giocatore della Juventus, arrestato nel 2006 per traffico internazionale di droga e successivamente scagionato. Anche Nainggolan è accusato di importare cocaina dal Sud America, con l’inchiesta che si focalizza sul porto di Anversa e la distribuzione in Belgio. Sebbene l’arresto susciti clamore, è fondamentale garantire la presunzione di innocenza, data la delicatezza della situazione e gli errori passati della giustizia.