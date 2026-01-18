Naike Rivelli contro Silvia Toffanin e Caterina Balivo

Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, ha recentemente rilasciato un’intervista a Fanpage.it, in cui ha criticato duramente le conduttrici Silvia Toffanin e Caterina Balivo, nonché i programmi da loro condotti, Verissimo e La volta buona. Secondo Naike, in entrambi i casi si è ritrovata in situazioni in cui è stata sfruttata e ha sostenuto di essere stata “distrutta” da Balivo, che non avrebbe mantenuto la parola data prima dell’ospitata.

Naike ha affermato che sia Verissimo che La volta buona sono ambienti manipolatori in cui il gruppo di lavoro non ha rispetto per le vicende intime delle persone ospitate. Ha aggiunto che queste trasmissioni vogliono scavare negli affari privati delle guest star senza rispetto, solo per fare ascolti. La figlia di Ornella Muti ha raccontato che è andata a La volta buona per presentare la sua canzone, ma Caterina Balivo le ha chiesto di parlare di tutt’altro, nonostante avessero concordato di non affrontare certi argomenti personali.

Naike ha anche parlato della sua esperienza a Verissimo, dove è stata ospite e ha avuto una discussione con Silvia Toffanin a causa di una collanina con la foglia di marijuana che indossava. La conduttrice le ha chiesto di rimuoverla, ma Naike ha spiegato che si trattava del simbolo di un centro medico che aiuta i malati con svariate patologie. La discussione è stata tagliata dalla trasmissione, e Naike ha affermato che questo è un esempio di come la televisione sia interessata solo a fare ascolti, senza rispetto per le persone.

Inaspettatamente, Naike ha espresso parole di apprezzamento per Barbara d’Urso, nonostante in passato sia stata denunciata per diffamazione dalla conduttrice. Secondo Naike, Barbara d’Urso è l’unica che l’ha trattata con rispetto e non ha cercato di sfruttarla per fare ascolti. Naike ha anche criticato duramente Amadeus, accusandolo di essere maleducato e di non aver trattato sua madre, Ornella Muti, con il rispetto dovuto quando è stata co-conduttrice al Festival di Sanremo. Al contrario, ha espresso una grande stima per Carlo Conti, definendolo “un gran signore”.