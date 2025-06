Nahaze: Il Nuovo Singolo “Tanto da Fare” e la Sua Evoluzione

Nahaze ritorna con il nuovo singolo “Tanto da fare”, un brano che rappresenta una profonda trasformazione personale e artistica. La cantautrice italo-inglese, ora più consapevole, utilizza uno stile urban per sottolineare l’importanza del tempo come risorsa preziosa da gestire con pazienza e dedizione. In un’epoca che privilegia l’immediatezza, Nahaze enfatizza il valore della perseveranza e affronta la quotidianità con uno sguardo costruttivo, manifestando una voce capace di comprendere anche le priorità degli altri.

Durante un’intervista, Nahaze ha riflettuto sui cambiamenti avvenuti negli ultimi cinque anni, dall’inizio del suo percorso con “Wasted”. Si è trasferita a Milano e ha cambiato etichetta discografica, passando da Warner a Sugar. Ha affrontato momenti di difficoltà, ma ha imparato a non legare il proprio valore personale agli ostacoli professionali. Il nuovo brano “Tanto da fare” nasce da questa consapevolezza: è un inno all’impegno e alla determinazione, parlando di scelte di vita necessarie per raggiungere i propri obiettivi.

Nahaze ha collaborato con artisti come Achille Lauro e BigMama e sogna di future collaborazioni con voci che l’hanno ispirata. Il suo spostamento da Matera a Milano ha ampliato la sua creatività, influenzando le sue scritture e permettendole di osservare e raccontare storie più ampie. Attualmente sta lavorando a singoli e si prepara a esibizioni dal vivo, avendo in mente di raccogliere i brani in un progetto più ampio in futuro.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: newsic.it