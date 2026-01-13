Nagi Maehashi, cuoca australiana si mostra in cucina

Nagi Maehashi, fondatrice di RecipeTin Eats, ha recentemente sfoggiato un look glamour ai TikTok Awards. La cuoca e autrice di Sydney, 46 anni, ha poi condiviso un video su Instagram in cui chiede consigli sui ristoranti nella sua zona, indossando una canottiera scollata che ha catturato l’attenzione dei fan.

Nel video, Nagi si diverte e chiede ai suoi follower di consigliarle dei ristoranti da provare, mostrando un generoso scorcio di scollatura mentre saltella nella sua cucina. Questo look audace è arrivato dopo che Nagi ha stupito sul tappeto rosso ai TikTok Awards, sfoggiando un abito cremisi con scollo all’americana disegnato da Carla Zampatti. L’abito si fermava appena sopra il ginocchio e presentava un orlo a volant per un tocco di drammaticità. Nagi ha completato il look con accessori dorati, tra cui tacchi con cinturino, una pochette di tendenza e braccialetti impilati.

Nagi ha condiviso una clip sui social media in cui si diverte moltissimo, insieme a una didascalia esilarante. Molti amici famosi di Nagi sono andati nella sezione commenti per elogiare il suo straordinario look da tappeto rosso. La presentatrice veterana Jessica Rowe ha scritto: “Sei stato sensazionale”, mentre la collega celebrità chef Becky Excell ha aggiunto: “Sembra FAVOLOSO”.

In precedenza, Nagi ha accusato la pasticcera Brooke Bellamy, fondatrice di Brooki Bakehouse, di aver plagiato le sue ricette di fette di caramello e baklava per utilizzarle nel suo libro di cucina più venduto Bake With Brooki. Le affermazioni hanno scatenato settimane di controlli on-line, con Bellamy costretta a rilasciare una serie di dichiarazioni in difesa del suo lavoro. Bellamy ha ammesso che le sue ricette non erano del tutto originali, ma ha insistito sul fatto che erano comunque personali e ispirate da altri, tra cui sua mamma, che le ha insegnato a cucinare e preparare dolci. Ha anche respinto l’ipotesi che il suo lavoro fosse stato rubato, sottolineando che molte ricette inevitabilmente condividono somiglianze.