Nadia Rinaldi parla del Grande Fratello Vip: “Ho rischiato di partecipare”

Nadia Rinaldi è un nome che richiedo a gran voce da quando esiste il Grande Fratello Vip e questo perché l’ho seguita sia a La Talpa sia a L’Isola dei Famosi e so che ha un grandissimo potenziale. Oltre a saper far bene i clisteri, mia cara.



Intervistata da Radio Cusano Campus l’attrice ha confessato di aver “rischiato” di partecipare all’edizione di quest’anno del Grande Fratello Vip, ma di aver rifiutato per un “progetto più interessante”. Tuttavia ci tiene a precisare di avere un bel rapporto con Alfonso Signorini e che il suo non è stato un no a priori.

“Ho fatto l’Isola dei Famosi nel 2018, è stata una bella esperienza, mi sono rimessa in gioco e mi sono divertita ma nei reality gli artisti non vengono messi in risalto rispetto le loro qualità e ciò dispiace perché si ha molto da raccontare come artista ma lì vogliono vedere la persona messa a nud0 e crudo e questo mi ha lasciata un po’ perplessa. Non mi dispiacerebbe partecipare a Pechino Express, chissà se accadrà! Ho rischiato di partecipare al GF Vip ma quest’anno ho in ballo un progetto più interessante per il mio lavoro e quindi ho dovuto dire di no al momento: con Alfonso Signorini ho un bel rapporto, il mio non è un no a priori.”