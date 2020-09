Barbara d’Urso è tornata con Domenica Live ed ha riportato in tv anche la parte finale del suo show, Domenica Like, in cui i vip ricreano performance iconiche, video musicali o parti di musical e film. Se la scorsa puntata Cristiano Malgioglio ha fatto una cover del tormentone dell’estate Jerusalema, questa volta è toccato a Nadia Rinaldi salire sul palco di Barbarella.

“Riparte il nostro Domenica Like, ricordate? C’è una classifica e al primo posto c’è Alessandra Mussolini che ha fatto Sofia Loren. Ma oggi può essere ribaltata la classifica, perché ci eravamo fermati a febbraio. – Per votare le esibizioni dei concorrenti andate a mettere live sotto i loro video, le posizioni possono cambiare in questo modo”.

L’ex naufraga ha vestito i panni di Christina Aguilera ed ha ballato sulle note della hit del 2001, Lady Marmalade. Bravi quelli del trucco e parrucco, diciamo che il ballo mi ha ricordato più Mariah Carey a Las Vegas.

Vi è piaciuta l’interpretazione di Nadia Rinaldi?

