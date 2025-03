Nadia Cassini: Bellezza e Ingenuità a Pagamento

Il 30 marzo 2025, Barbara Bouchet è stata ospite nel salotto di Francesca Fialdini a “Da noi a ruota libera”. Durante l’intervista, Bouchet ha parlato delle sue esperienze e dei suoi cambiamenti. Ha riflettuto sull’importanza della salute: “Prima pensavo di aver bisogno di tante cose, oggi so che la cosa più importante è stare bene”. Francesca ha poi presentato un gioco in cui confrontava le risposte attuali di Bouchet con quelle del passato. Un argomento interessante è stata la bellezza e la sua percezione, con l’attrice che ha dichiarato che la bellezza può essere un aiuto iniziale, ma ciò che conta davvero è la sostanza oltre l’aspetto esteriore.

Ha anche affrontato il tema della chirurgia plastica, esprimendo incomprensione per le colleghe che ne abusano per assomigliarsi: “Non migliorano spesso, anzi, peggiorano”. Riguardo alla possibilità di innamorarsi di qualcuno più giovane, Bouchet ha specificato una preferenza per relazioni con una certa maturità. Ha discusso anche del rancore, affermando che perdonare è importante per il proprio benessere.

Tra domande rapide, Bouchet ha condiviso che suo marito è stato il corteggiatore migliore e ha descritto Warren Beatty come il sex symbol più deludente. Ha anche commentato la competitività nel settore, menzionando Edwige Fenech, anche se non ha mai avvertito tale competizione.

Nel complesso, la puntata ha offerto uno sguardo sincero e profondo sulla vita e le esperienze di Barbara Bouchet, rivelando le sue opinioni su bellezza, relazioni e perdono.