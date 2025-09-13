25.2 C
Nadia Battocletti conquista l'argento ai Mondiali di atletica

Da StraNotizie
Nadia Battocletti conquista l’argento ai Mondiali di atletica

Nadia Battocletti ha conquistato la medaglia d’argento nei 10.000 metri ai Mondiali di atletica leggera a Tokyo, segnando un importante traguardo per la mezzofondista di Cles. La gara è stata caratterizzata da una competizione serrata, nella quale Battocletti ha chiuso con il tempo di 30’38”23, stabilendo un nuovo primato italiano. La vittoria è andata alla keniana Beatrice Chebet, mentre l’etiope Gudaf Tsegay ha conquistato il bronzo.

Questa medaglia rappresenta un grande successo per Battocletti, che si è mantenuta tra le prime posizioni per tutta la durata della gara. Con questo risultato, diventa la seconda atleta italiana in pista, dopo Fiona May, a ottenere almeno una medaglia in Giochi Olimpici, Mondiali ed Europei, unendosi così a una ristretta élite di campionesse che include Antonella Palmisano ed Elisa Rigaudo.

Dopo la gara, visibilmente emozionata, Battocletti ha dichiarato: “Sto vivendo un sogno, fatico a crederci”. Ha espresso la sua gratitudine nei confronti del suo staff e della famiglia, affermando di essere incredula per la performance realizzata. Ha ricordato le difficoltà passate, spiegando che desiderava trasformare le lacrime di Budapest in emozioni di gioia. “Dobbiamo ancora capire quello che ho fatto”, ha detto, sottolineando l’importanza di essere ora parte di un gruppo di atleti che hanno conquistato medaglie olimpiche e mondiali.

