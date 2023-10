Nadef, Piras (Uiltec): "Numeri ci preoccupano, serve sostenere rilancio industriale Paese"

“Riteniamo che la Nota di aggiornamento del Documento economico finanziario, presentata dal governo la scorsa settimana, non aiuti adeguatamente il Paese a sostenere il ruolo che gli compete nell’ambito comunitario. In senso lato mancano adeguate risorse per sostenere le tante riforme annunciate e le stesse risorse dovrebbero essere selezionate in modo diverso e migliore rispetto agli obiettivi prefissati”. Lo ha detto Daniela Piras, segretaria generale della Uiltec nazionale, nell’intervento di apertura ai lavori del consiglio nazionale dell’organizzazione in corso a Rimini. “Nello specifico- ha continuato Piras- ci riserviamo di analizzare in modo capillare e specifico gli orientamenti del Nadef per intervenire con proposte mirate e suggerimenti idonei, utili al rilancio industriale dell’economia nazionale e delle tutele sociali correlate. I tempi sono risicati per compiere questa azione responsabile, dato che l’esecutivo a metà ottobre invierà a Bruxelles la ‘ratio’ ufficiale della manovra economica e nell’ultima decade dello stesso mese di ottobre renderà pubblici i contenuti della nuova Legge di bilancio”.

“Tempi, stretti, dunque. Ecco, perché fin d’ora indichiamo alcuni punti da supportare in modo condiviso e partecipato. Sarà fondamentale interagire con i programmi dell’Unione Europea a sostegno dell’occupazione e delle trasformazioni produttive come il ‘Just Transition Fund’, provvedimento UE che ha individuato nel Sulcis e nella zona di Taranto i due comprensori italiani da sostenere per i programmi di riconversione industriale e di coesione sociale, non dovrà rimanere l’unico strumento di finanziamento destinato a questi interventi. Una gestione equilibrata della transizione ecologico-energetica potrà avere successo, se basata su solidi impegni di politiche attive del lavoro, come investimenti in settori innovativi e in sviluppo, programmi di formazione per i lavoratori, ma anche con impegni del decisore pubblico al finanziamento di ammortizzatori sociali dedicati a questi specifici interventi”, ha spiegato ancora Piras.

Per la segretaria generale della organizzazione sindacale dei lavoratori dei settori tessile, dell’energia e della chimica, c’è molto da fare, ma c’è da avere fiducia: “La Uiltec nell’ultimo decennio ha rappresentato uno spazio di azione sindacale che ha ridato fiducia a lavoratori e alla produzione di centinaia di imprese. Nuove generazioni di addetti attendono i risultati del nostro fare sindacale. Saremo in grado di rispondere alle loro attese e così facendo non potremo che crescere sempre di più”, ha concluso Piras.