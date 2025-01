NADA ‘Un Giorno da Regalare’: Il Nuovo Singolo che Anticipa l’Album di Primavera

Nada torna con il suo ultimo singolo “Un giorno da regalare”, una traccia che segna un’introduzione intima al prossimo album di inediti, previsto per la primavera. Il brano, scritto e composto da Nada, affronta tematiche universali con una sensibilità unica, invitando a riflettere sul significato di “vedere” e “sentire” in un mondo caratterizzato da un ritmo frenetico e da una sovrabbondanza di stimoli. Nada esorta a riscoprire il valore dell’essenziale e della vera percezione della vita.

La collaborazione con John Parish, noto produttore che ha lavorato con artisti come PJ Harvey ed Eels, si riconferma nel nuovo singolo. Parish, entrato in contatto con Nada nel 2004, continua a modellare il suo universo musicale. Le registrazioni avvenute a Bristol donano al brano un’atmosfera internazionale, arricchendo ulteriormente il progetto.

“Un giorno da regalare” non è solo un’anticipazione dell’album, ma rappresenta anche un passo in un percorso artistico coerente e in evoluzione. Recenti lavori come “È un momento difficile tesoro” e “La paura va via da sé se i pensieri brillano” sottolineano questa continuità. La recente ristampa in vinile di “Tutto l’amore che mi manca”, in occasione del ventesimo anniversario, testimonia una lunga e fruttuosa sinergia creativa tra Nada e Parish.

Inoltre, la pubblicazione del video diretto da Barbafiera, in arrivo il 14 gennaio, promette di aggiungere ulteriore profondità all’opera. Le immagini intenderanno amplificare l’emozione trasmessa dal brano, accompagnando l’ascoltatore in un viaggio visivo che favorisce la comprensione del messaggio di Nada.

L’artista, conosciuta per la sua capacità di trasformare riflessioni intime in esperienze universali, invita il pubblico a lasciarsi coinvolgere da questa nuova creazione. La sua arte continua ad essere un mezzo per aiutare a “vedere” e “sentire” con occhi nuovi, rendendo il singolo un’esperienza da non perdere.