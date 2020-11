Le città, gli uffici, le piazze, i centri commerciali e i luoghi di aggregazione italiani stanno radicalmente cambiando in un arco temporale relativamente breve a causa dell’emergenza sanitaria del Covid-19. Questo è quanto emerge da uno studio effettuato da Mytraffic, start-up specializzata nell’analisi dei flussi pedonali e veicolari per aziende e città. Mytraffic, attraverso un’analisi statistica dei dati di geolocalizzazione anonimi, misura il traffico dei visitatori, in un quartiere, una strada o davanti a un indirizzo commerciale, per aiutare imprenditori e commercianti a prendere decisioni strategiche durante questo periodo difficile. Attraverso il barometro interattivo gratuito di Mytraffic, sono stati analizzati alcuni dei principali business districts delle maggiori città italiane. Dai dati si evidenzia una tendenza generale alla ripresa che continua anche nelle prime settimane di ottobre.

