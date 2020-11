Myss Keta sta per tornare con un nuovo album, Il cielo non è un limite, e per l’occasione ha deciso di svelare la tracklist con un video annuncio celebrato dalla grandissima djiva Katuxa Close, presentatrice dei celebri compleanni di Bambola Star e fenomeno mediatico dell’estate appena conclusa.

Sulle immagini di una Myss Keta che fa pose sulla finestra di un attico, si sente Katuxa Close dire: “Wow che caldo! Sta arrivando la grandissima diva Myss Keta con il nuovo album Il cielo non è un limite” e successivamente i titoli delle nuove canzoni. Dall’omonima Il cielo non è un limite, a Giovanna Hardcore, passando per GMBH, Rider Bitch, Photoshock, Diana e Due.

Infine una promessa: dopo aver ascoltato questo album saremo diversi, saremo più belli.

Amo Myss Keta ed amo Katuxa Close: insieme sono una combo esplosiva.