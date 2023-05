Myss Keta, Profumo: il significato del testo della nuova canzone, presentata in anteprima all’Alcatraz di Milano.

Durante lo spettacolo sold-out di giovedì sera all’Alcatraz di Milano, M¥SS KETA ha dato un assaggio del suo nuovo singolo, Profumo, che uscirà il prossimo venerdì 26 maggio su tutte le piattaforme digitali. Fortunati coloro che hanno ascoltato in anteprima questo brano frizzante e intrigante della diva meneghina. Un brano destinato ancora una volta a farci ballare durante l’estate che sta per arrivare.

Il successo di Myss Keta all’Alcatraz

Il 18 maggio all’Alcatraz di Milano, M¥SS KETA ha regalato ai suoi fan un’anteprima del suo nuovo singolo. Quello dell’Alcatraz è stato un grande evento che ha segnato i festeggiamenti per i primi dieci anni di Milano, sushi e Coca, il suo singolo di maggior successo, con numerosi ospiti e una vera e propria festa. Il concerto ha visto la partecipazione di un gran numero di persone, tale da registrare il tutto esaurito in uno dei club più importanti della città. L’annuncio del nuovo singolo è stato accolto con entusiasmo dal pubblico che ha ripreso il momento con i propri cellulari mentre l’atmosfera era già elettrizzante e colorata. Il profumo del mare ha invaso la serata rendendola ancora più calda e coinvolgente.

Myss Keta

Sul palco con M¥SS KETA si sono esibiti molti amici e colleghi artisti: dalla carica sexy di BigMama, all’energia di Cmqmartina, dall’iconica performance su T’appartengo con Ambra a quella esplosiva con i compagni di nightlife de Il Pagante. Ma ad aprire lo spettacolo c’è stata anche una delle più interessanti band underground del momento, gli European Vampire. Nel frattempo, il collettivo queer milanese Coriandoli ha animato gli intermezzi della serata. La chiusura dello show è stata poi affidata ad una vera e propria leggenda, un’istituzione della vita notturna Lgbtq+, la Dj Bianca Lamessa, fondatrice della famosa serata milanese Botox.

Il significato di Profumo

M¥SS KETA è pronta a portarci in una nuova avventura marittima, una volta attraccata con la sua imbarcazione. Si sposta tra i riflettori dei paparazzi, i cocktail, le danze notturne illuminate dalla luna e i richiami delle sirene in questa località del Mediterraneo. L’atmosfera è chic e sofisticata, scandita da riferimenti come la sigla iconica degli anni Ottanta, Love Boat di Little Tony, ma anche la luna di Loredana Berté che suona alla porta, la stanza di Battiato che continua a girare e lo spirito disinvolto di Pino D’Angiò.

Profumo racconta un’estate calda, in cui la città è lontana e il mare e la luna sono gli unici punti di riferimento per il viaggio sulla nave dell’amore. La seduzione diventa un gioco, il flirt una missione resa possibile dalla Venere in mascherina, pronta ad immergersi in un’escalation amorosa che durerà senza ombra di dubbio per tutta l’estate. Insomma, si tratta ancora una volta di un brano nello stile tipico di Keta, quello che ha fatto innamorare migliaia di italiani da oltre dieci anni a questa parte e che la rende una delle artiste più misteriose e affascinanti della nostra musica.